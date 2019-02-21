حبس سائق "توك توك" حاول اغتصاب طالبة تحت تهديد السلاح بمدينة بدر 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، حبس "م. س" سائق "توك توك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة اغتصاب الطالبة "أ.م" بمدينة بدر.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يعمل "سائق توك توك"، وفور استقلال المجنى عليها معه قام برفع سلاحه فى وجهها، وقام بالتحرش بها وتقطيع ملابسها محاولا اغتصابها، وباستغاثتها تمكن الأهالى من نجدتها والإمساك به.

كما كشفت التحقيقات بأن المتهم مسجل فى 4 قضايا تحرش واغتصاب سابقات لفتيات لم تتعد أعمارهن العشرين.

ترجع الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام سائق توك توك بمحاولة اغتصاب طالبة أثناء عودتها من المدرسة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.