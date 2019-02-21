حالة الطقس اليوم الخميس 21/2/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، و يكون الطقس بارداً و رطباً مع ظهور كميات من السحب المُنخفضة، و يُحتمل هطول زخات محلية خفيفة من الأمطار بمشيئة الله في بعض المناطق المحدودة، والرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

و في خليج العقبة، الرياح: شمالية خفيفة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم)، درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، و شديد البرودة في مناطق البادية، السهول الشرقية و المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، ويتوقع تشكل الصقيع في العديد من المناطق وبالأخص السهول الشرقية مع ساعات الليل المتأخرة، الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.