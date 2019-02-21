حاكم دبى يهنأ الكويت بعيدها الوطنى: حبها محفور فى أرضنا وقلوبنا وتاريخنا

كتب محمد عبد العظيم

هنأ الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، تهنئة الكويت بالعيد الوطنى للبلاد.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا.. ومحفور في قلوبنا .. ومحفور في تاريخنا... كل عام وكويت المحبة .. وأميرها أمير الإنسانية في عزة ورفعة وسلام".