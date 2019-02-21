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حاكم دبى يهنأ الكويت بعيدها الوطنى: حبها محفور فى أرضنا وقلوبنا وتاريخنا

الخميس، 21 فبراير 2019 10:37 م
حاكم دبى يهنأ الكويت بعيدها الوطنى: حبها محفور فى أرضنا وقلوبنا وتاريخنا الشيخ محمد بن راشد
كتب محمد عبد العظيم
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هنأ الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، تهنئة الكويت بالعيد الوطنى للبلاد.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا.. ومحفور في قلوبنا .. ومحفور في تاريخنا... كل عام وكويت المحبة .. وأميرها أمير الإنسانية في عزة ورفعة وسلام".

 

 

 

 

 

 


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