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جنوب أفريقيا توافق على ترحيل وزير المالية السابق فى موزمبيق لبلاده

الخميس، 21 فبراير 2019 11:11 م
جنوب أفريقيا توافق على ترحيل وزير المالية السابق فى موزمبيق لبلاده وزيرة خارجية جنوب أفريقيا لينديوى سيسولو
أ ش أ
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قررت السلطات فى جنوب أفريقيا تسليم وزير المالية السابق فى موزمبيق "مانويل تشانج" والمطلوب فى بلاده ومن الولايات المتحدة فى إطار فضيحة فساد ضخمة.
وقالت "لينديوى سيسيولو" وزيرة خارجية جنوب أفريقيا - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم /الخميس/ - إن وزير المالية السابق فى موزمبيق اعتقل فى جنوب إفريقيا بناء على طلب من الولايات المتحدة بتهمة التوقيع سرا على العديد من الضمانات غير القانونية تزيد قيمتها على مليارى دولار ما أغرق بلاده فى أزمة مالية.
وأضافت "سيسيولو" أن السلطات فى جنوب أفريقيا تلقت طلبا من موزمبيق يفيد بترحيل "تشانج" وتسليمه لها.. مشيرة إلى أن حكومة جنوب أفريقيا وافقت على هذا الطلب وأنه سيتم ترحيله لمحاكمته فى بلاده وهذا أقل شىء يمكن فعله لصالح الجميع.
ومن جانبه، أكد "ندفيهو مبايا" المتحدث باسم وزارة الخارجية فى جنوب أفريقيا أن الوزارة تلقت طلبا من موزبيق لتسليم الوزيرة، تم تقديمه إلى وزارة العدل فى جنوب أفريقيا لبحثه. 
يذكر أن "تشانج" (63 عاما) مطلوب القبض عليه بتهمة التآمر لارتكاب عملية احتيال إلكترونية والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال.


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جنوب أفريقيا

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