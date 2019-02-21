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تموين القليوبية: توزيع 20 ألف بطاقة تموينية جديدة على المواطنين منذ بداية العام

الخميس، 21 فبراير 2019 10:20 ص
تموين القليوبية: توزيع 20 ألف بطاقة تموينية جديدة على المواطنين منذ بداية العام بطاقات تموينية - صورة أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن المهندس عربى عبد الحليم، مدير مديرية تموين القليوبية، أن المديرية تسلمت 7161 بطاقة تموينية جديدة، بداية الأسبوع الجارى، ويجرى توزيعها حاليا على الإدارات التموينية بالمحافظة لتوزيعها من خلال المكاتب الـ68 على مستوى المحافظة، لبدء الصرف من خلالها للمواطنين.
 
وأضاف مدير مديرية التموين بالقليوبية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد البطاقات التى تم تسليمها للمواطنين منذ بداية العام الجارى حتى الآن 19789 بطاقة، مشيرا إلى أن البطاقات الجديدة تنوعت ما بين إصدار جديد "بحث اجتماعى، وفصل اجتماعى، وبدل فاقد، وبدل تالف"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوصول الدعم لمستحقيه وصرف السلع التموينية والغذائية للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة.
 
وأضاف مدير تموين القليوبية، أن إجمالى عدد البطاقات التى تسلمتها المديرية من الوزارة خلال العام الماضى بلغ 145 ألف بطاقة تموينية جديدة، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بإرسالها على الفور لكل مكتب تموين تابع لها لتسليمها للمواطنين من خلال الرقم القومى، لبدء الاستخدام الفورى وصرف المقررات التموينية المخصصة لهم.
 
 
 
 

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