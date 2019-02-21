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تعليم مطروح تتابع فعاليات المسح الطبى لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

الخميس، 21 فبراير 2019 11:18 ص
تعليم مطروح تتابع فعاليات المسح الطبى لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم الدكتور سمير النيلي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح
كتب محمود طه حسين
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تفقد الدكتور سمير النيلى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، فعاليات الحملة القومية للمسح الطبى لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المدارس الابتدائية بالمحافظة، التى بدأت الأحد الماضى وتستمر حتى بداية مارس المقبل، بحضور سحر عيد مدير التعليم الابتدائى. 
 
وتابع النيلي المسح الطبي الشامل للأنيميا والسمنة والتقزم للتلاميذ بمجمع عادل الصفتي الابتدائي، قائلا إن الحملة القومية للمسح الطبي الشامل لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم تعد استكمالاً للمبادرات الرئاسية السابقة التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي  رئيس الجمهورية.
 
وأضاف النيلي، أن الحملة بدأت بكافة المدارس الابتدائية بالإدارات التعليمية بالتعاون والتنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي بدعم كامل من السيد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، لافتا إلى أن الهدف من إجراء المسح الطبي لتلاميذ المدارس الابتدائية هو استكمال أهداف المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وذلك للوصول لكل المواطنين في المراحل العمرية المختلفة.
 
وأكد الدكتور النيلي  أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين في توعية الطلاب وأولياء أمورهم بأهمية المسح الطبي لتحديد إجراءات وطرق العلاج، معربًا عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية لاهتمامها الدائم بصحة المواطنين وتوفير حياه آمنة وكريمة لهم من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان صحيًا وعلميًا واجتماعيًا.
 
كما شدد مدير التعليم علي ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، كما أكد على أهمية الأناشيد الوطنية في المدارس لدورها في غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدي التلاميذ.
 
 

 


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