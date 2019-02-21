تعرف على حالات يمنع فيها التخطى على الطرق منعا للحوادث

حذرت الإدارة العامة للمرور من عادات خاطئة يقوم بها سائقو السيارات أثناء القيادة بسبب التخطئ الخاطئ على الطرق، ولكى تتم الوقاية من الحوادث توجد حالات لا يجوز فيها التخطئ ومنها:
1- إذا كان مدى الرؤية غير كاف يمنع التخطئ
2- إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التخطى أو تقوم هى ذاتها بتخطى مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة تتبعه تريد أن تتخطاه
3- إذا كان اتجاه المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق
4- فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق
5- حال توقف رتل من المركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها أو بسبب عرقلة المرور
6- فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاه
7- لا يجوز التخطى خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق
8- فى الأماكن المحظور فيها التخطى بمقتضى علامات أو إشارات المرور أو طبقاً لتعليمات المرور
9- لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضاً داخل المدن
10- فى مسارات المرور المحددة بخطوط طولية تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة