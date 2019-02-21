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الخميس، 21 فبراير 2019 09:12 ص
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تعرف على حالات يمنع فيها التخطى على الطرق منعا للحوادث

الخميس، 21 فبراير 2019 09:05 ص
تعرف على حالات يمنع فيها التخطى على الطرق منعا للحوادث صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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حذرت الإدارة العامة للمرور من عادات خاطئة يقوم بها سائقو السيارات أثناء القيادة بسبب التخطئ الخاطئ على الطرق، ولكى تتم الوقاية من الحوادث توجد حالات لا يجوز فيها التخطئ ومنها:

 

1- إذا كان مدى الرؤية غير كاف يمنع التخطئ 

2- إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التخطى أو تقوم هى ذاتها بتخطى مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة تتبعه تريد أن تتخطاه

3- إذا كان اتجاه المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق

4- فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق

5- حال توقف رتل من المركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها أو بسبب عرقلة المرور

6- فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاه

7- لا يجوز التخطى خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق

8- فى الأماكن المحظور فيها التخطى بمقتضى علامات أو إشارات المرور أو طبقاً لتعليمات المرور

9- لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضاً داخل المدن

10- فى مسارات المرور المحددة بخطوط طولية تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها


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