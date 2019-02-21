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الخميس، 21 فبراير 2019 05:48 ص
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تعرف على استعدادات محافظة الجيزة لحملة 100 مليون صحة

الخميس، 21 فبراير 2019 04:00 ص
تعرف على استعدادات محافظة الجيزة لحملة 100 مليون صحة أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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استعدت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة من التجهيزات الطبية اللازمة لاستقبال الحملة القومية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية

 

ونرصد أهم المعلومات عن تجهيزات الحملة التى ستنطلق بعد أيام فى الجيزة
 

الحملة تنطلق فى الفترة من 1/3/2019 وحتى نهاية شهر أبريل

الحملة تستهدف المسح الطبى لـ5.3 مليون مواطن بالمحافظة

تم تشكيل 1730 فريقا طبيا لتغطية المحافظة بالكامل

تم بتجهيز جميع وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومراكز الشباب

تجهيز سيارات العيادات المتنقلة التى تجوب أنحاء المحافظة

الحملة تستهدف الكشف على المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عاما. 

 يستمر عمل الحملة على مدار اليوم من خلال فريقين يتبادلان العمل على فترتين حتى التاسعة مساء.

سيتم الإعلان عن الحملة من خلال دور الأزهر والأوقاف والجمعيات الأهلية

المواطنون المصابون سيتلقون العلاج على نفقة الدولة بالمجان داخل 14 مركزا طبيا على مستوى المحافظة.

 


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