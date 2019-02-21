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ترامب يصدر أمرا بعدم السماح لعودة عروس داعش إلى أمريكا

الخميس، 21 فبراير 2019 01:41 ص
ترامب يصدر أمرا بعدم السماح لعودة عروس داعش إلى أمريكا ترامب
كتب هيثم سلامة
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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه أمر بعدم عودة هدى مثنى المقلبة بعروس داعش الإرهابية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة آخرى. 

هدى تقبل ابنها
هدى مثنى تقبل ابنها

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر تويتر:"لقد أصدرت تعليمات لوزير الخارجية مايك بومبيو ، وهو يوافقنى تماماً ، على عدم السماح لهدى مثنى بالعودة إلى البلد!".

ترامب
ترامب

يذكر أن هدى مثنى، من ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، وسافرت إلى سوريا حيث التحقت  وتزوجت من  ثلاث رجال خلال 5 سنوات، وتبلغ من العمر 24 عاما، وقالت عبر تصريحات صحفية أنها نادمة أنها سافرت إلى سوريا والتحقت بتنظيم داعش الأرهابى، وتوسلت إلى المسئولين الأمريكيين من أجل الحصول على فرصة ثانية والسماح لها بالعودة عائلتها.

هدى مع ابنها
هدى مثنى مع ابنها

 

 

 

 

 


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هدى مثنى

ترامب

دونالد ترامب

داعش

سوريا




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