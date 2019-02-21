ترامب يدعو شركات بلاده لتصبح رائدة فى تكنولوجيا "5Gو 6G"

كتبت رباب فتحى

دعا دونالد ترامب الشركات الأمريكية إلى أن تصبح رائدة في جميع أنحاء العالم بتكنولوجيا "5G، وحتى 6G" في سلسلة من التغريدات الجديدة على حسابه على موقع "تويتر" للتدوين القصير.

وقال ترامب ، أنه يرغب فى أن تجلب الشركات الأمريكية تكنولوجيا G5 وG6 فى أقرب وقت ممكن موضحا أن هذه التكنولوجيا "أقوى وأسرع وأذكى بكثير من تلك الموجودة حاليا."

وتابع: "لا يوجد سبب يجعلنا نتخلف عن شيء واضح في المستقبل". "أريد أن تفوز الولايات المتحدة من خلال المنافسة ، وليس عن طريق حجب التقنيات الأكثر تقدمًا في الوقت الحالي. يجب أن نكون دائماً رواد في كل ما نقوم به ، خاصة عندما يتعلق الأمر بعالم التكنولوجيا المثير للغاية! "

ولكن تقول صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن تكنولوجيا G6 ليست تكنولوجيا موجودة بالفعل، حيث من المتوقع أن يتم التوصل إليها بحلول عام 2030 على الأقل.