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الخميس، 21 فبراير 2019 01:53 م
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تراجع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الفنادق

الخميس، 21 فبراير 2019 01:40 م
تراجع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الفنادق بورصة البحرين - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا عدد 0.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1404.84 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الفنادق والسياحة والبنوك التجارية.
  
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 7.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 360 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد التراجع، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 40.40% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.22%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 18.26% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.67%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.60%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 12.57% مدفوعة بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.98%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 3.74% ، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.74% مدفوعا بسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.65%.
 

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