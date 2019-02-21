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تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية

الخميس، 21 فبراير 2019 10:56 ص
تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية بورصة البحرين - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% خاسرا عدد 3.60 نقطة ليصل إلى مستوى 1401.69 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 4.8 مليون سهم، بقيمة قدرها مليون دينار بحرينى.
 
وقاد التراجع، قطاع البنوك التجارية بنسبة 22.05% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.99%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.6%، سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.67%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 6.28% مدفوعة بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 3.74%.
 
 
 
 

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