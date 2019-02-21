video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 03:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تدفق التبرعات على زوجين سوريين فقدا أبناءهما السبعة فى حريق بكندا

الخميس، 21 فبراير 2019 03:06 ص
تدفق التبرعات على زوجين سوريين فقدا أبناءهما السبعة فى حريق بكندا المنزل المحترق
رويترز
إضافة تعليق

ذكرت مؤسسة "جو فاند مى" التى تجمع التبرعات عبر الإنترنت يوم الأربعاء أن حملة لصالح زوجين من اللاجئين السوريين، فقدا أبناءهما السبعة فى حريق بمنزل بمدينة هاليفاكس بشرق كندا، جمعت 339.042 دولار كندى (257357 دولارا أمريكيا) من نحو ستة آلاف شخص خلال 24 ساعة.

ويرقد الأب فى مستشفى لمعاناته من إصابات تهدد حياته.

وأضافت المؤسسة أن عائلة برهو السورية وصلت إلى كندا فى عام 2017 وكانت أول عائلة ترعاها هذه الجمعية.

وقالت الجمعية إن الأطفال الذين لقوا حتفهم كانوا سعداء بالإقامة فى كندا وشاركوا فى أنشطة منها السباحة وركوب الدراجات الهوائية، وذكرت أن أعمارهم تتراوح بين أربعة شهور و15 عاما.

وقالت ناتالى هورن نائبة رئيس الجمعية لرويترز يوم الأربعاء إن أفراد هذه العائلة كانوا "يتسمون بالمرح الشديد والابتسامة الدائمة والشعور بالامتنان والحب".

وأضافت أن الأب يرقد بالمستشفى ويعانى من إصابات تهدد حياته بينما لم تصب الأم لكنها "تمر بحالة من الحزن الغامر".

وعن حملة جمع الأموال، قالت هورن "أظهر المجتمع قدرا هائلا من الدعم على المستوى المحلى والوطنى والدولي. وهذا يعنى الكثير".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 7 أطفال من عائلة واحدة من اللاجئين السوريين فى حريق منزل بكندا

المنزل المحترق

كندا

أخبار كندا

أخبار العالم اليوم

سوريا




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

شاهد..حتى لا ننسى.. قتلة النائب العام.. الهارب يحيى موسى كلمة السر فى العملية

شاهد..حتى لا ننسى.. قتلة النائب العام.. الهارب يحيى موسى كلمة السر فى العملية

السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

بيان للمتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو

بيان للمتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة