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تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول العربية لمدة 3 سنوات لإنشاء محطة المترو

الخميس، 21 فبراير 2019 08:06 م
تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول العربية لمدة 3 سنوات لإنشاء محطة المترو تحويلات مرورية-ارشيفيه
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى اﻹدارة العامة لمرور الجيزة ، تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول لمدة 3 سنوات ، للقيام بأعمال إنشاء محطة "جامعة الدول العربية" والتى تستلزم إجراء تحويلة  لمسافة ما يقرب من 400 متر فى الإتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا بداية من شارع جامعة الدول العربية ،  مع شارع محى الدين أبوالعز حتى دوران البرج الإدارى فى إتجاه ميدان النصر، وذلك إعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 22/2/2019 الساعة 12 صباحاً ولمدة ثلاثة أعوام
 
وستكون التحويلات المرورية للقادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا ومتجه لميدان النصر والإتجاه القادم من شارع السودان الدخول يساراً بإتجاه الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بعد فتحة دوران ما بعد شارع شهاب مما يقرب من (50 متر)
 
وإستكمال السير فى الإتجاه المقابل (للقادم من ميدان النصر بإتجاه شارع السودان) وذلك بعد تحويل هذا الإتجاه إلى إتجاهين وفصل الإتجاهين وذلك بداية من منطقة التحويلة من تقاطع شارع محى الدين أبوالعز مع شارع جامعة الدول العربية حتى فتحة دوران البرج الإدارى ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى من فتحة دوران البرج الإدارى بإتجاه ميدان النصر.
 
 وسيكون القادم من إتجاه النصر إتجاه شارع شهاب وشارع السودان ، والسير بنفس الإتجاه ودخول منطقة التحويلة وصولاً لشارع شهاب يميناً أو إستكمال لشارع السودان بنفس الإتجاه.
 
القادم من شارع محى الدين أبوالعز بإتجاه ميدان النصر ويتم الدخول يميناً (إتجاه إجبارى) فى الطريق البطيء بشارع جامعة الدول العربية المتجه إلى ميدان النصر وذلك بالسير فى حارة مرورية منفصلة.
 
وستقوم الإدارة العامة لمرو الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة.
 
 
 
 
 

 


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