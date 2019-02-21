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تحرير 901 مخالفة متنوعة وتحصيل 48 ألف جنيه غرامات فى حملة بالغربية

الخميس، 21 فبراير 2019 12:36 م
تحرير 901 مخالفة متنوعة وتحصيل 48 ألف جنيه غرامات فى حملة بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربيه محمد طارق
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية لضبط المخالفين على الطرق السريعة والداخلية بالمراكز والمدن. 
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بضبط 901 مخالفة متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.
 
كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص، وتحصيل 48 ألفا و100 جنيه "غرامات فورية"، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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