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تجديد حبس 3 متهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

الخميس، 21 فبراير 2019 11:10 ص
تجديد حبس 3 متهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 3 متهمين 15 يوما لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


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