video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 10:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 21 فبراير 2019 10:18 ص
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين أيضا.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 15206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2480 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 19142 نقطة.
 
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 719 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1818 نقطة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 20 - 2 -2018

مصادر: الحكومة تستعد خلال أسابيع للإعلان عن أول طرح للشركات العامة بالبورصة

أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 20-2-2019

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة