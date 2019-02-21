تأكيدا لـ" اليوم السابع"..الاتصالات تعلن تشكيل مجلس إدارة "واحات السليكون"

كتبت هبة السيد

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عادل دنش رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيليكون، والمهندس سامح الملاح العضو المنتدب للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة في تشكيله الجديد. في بداية اللقاء أعرب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقديره للكفاءات التي يضمها مجلس إدارة شركة واحات السيليكون وثقته في قدرتهم على قيادة الشركة وتحقيق أهدافها في النجاح والنمو ومواجهة التحديات؛ متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم في الفترة المقبلة.

كما طالب الوزير أعضاء مجلس ادارة الشركة إلى تعظيم العائد من استثمارات الشركة، وتنمية وتطوير المناطق التكنولوجية التي تم إنشاؤها والترويج لها لجذب استثمارات جديدة؛ مشيرا إلى أهمية إعطاء الأولوية لتعظيم الاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار للمناطق التكنولوجية من أجل تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورفع القدرات التصديرية لمصر، داعيا مجلس إدارة الشركة إلى التوسع في أعمالها والتعاون مستقبلا في تنفيذ بعض مشروعات الحكومة في مجال الشمول المالي.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل دنش رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيليكون على حرص مجلس إدارة الشركة على بذل أقصى الجهود ليكونوا على قدر المسئولية التي يضطلعون بها من أجل تحقيق المستهدف وتنمية أعمال الشركة.

واستعرض مجلس ادارة الشركة خلال اللقاء رؤياهم لتطوير مشروعات الشركة خلال الفترة المقبلة، وآليات تطوير المناطق التكنولوجية الأربعة في مدينة برج العرب، ومدينة أسيوط الجديدة، ومدينة السادات، ومدينة بني سويف الجديدة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات والتنسيق مع السادة المحافظين المسئولين عن المحافظات التي تقع بها المناطق التكنولوجية لتوفير التسهيلات المطلوبة لتحفيز الشباب والشركات على التواجد في هذه المناطق وذلك من خلال إتاحة الخدمات اللوجيستية، واستكمال توصيل المرافق، وتوفير وسائل نقل متنوعة للتسهيل على العاملين والشباب المتدرب والمترددين على هذه المناطق.

وشركة واحات السيليكون هي شركة مساهمة مصرية رائدة، تأسست في مايو 2016 بهدف إنشاء سلسلة من مناطق الأعمال والتكنولوجيا المتخصصة في مختلف محافظات الجمهورية. وتلتزم الشركة بتوفير العناصر اللازمة لنشر وتطبيق التكنولوجيا في مختلف الأعمال، وتشجيع وتطوير الكفاءات والمواهب عبر مختلف قطاعات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة واحات السيليكون الاتى:

الدكتور عادل دنش

رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيليكون، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركةSmart Village سابقا، ورئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة Xceed سابقا.

المهندس سامح الملاح

العضو المنتدب لشركة واحات السيليكون، والمدير التنفيذي لشركة انتل في مصر وبلاد الشام سابقا.

المهندس طارق السباعي

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المهندس كمال بهجات

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

خالد شاش

رئيس مجلس إدارة شركة Mavens لاستشارات التعهيد.

اللواء مجدي يوسف

وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية سابقا.

المهندس عمرو أبو علم

رئيس مجلس إدارة شركة Lotus لإدارة الأصول العقارية والاستشارات، والعضو المنتدب لشركة Smart Village سابقا.

محمد عبد الله معوض

رئيس مجلس ادارة شركة Coldwell Banker للتسويق العقاري.

مها رشاد

القائم بأعمال رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

شيرين الجندي

مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون المناطق التكنولوجية.

الدكتور حسين شريف عيسى

رئيس الإدارة المركزية لخدمات الشرائح والقيمة المضافة ونظم المعلومات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

جرجس ثروت عبد الشهيد

الشريك المدير لمكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية.

الدكتور جمال السعيد

أستاذ بكلية الهندسة المدنية بشبرا- جامعة بنها، وعضو مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري بوزارة النقل.

ماجد الشريف

العضو المنتدب لشركة سوديك للتطوير العقاري.

المهندس هشام عرفة

رئيس قطاع العمليات بشركة Brightskies