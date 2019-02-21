وذكر بيان للكرملين -اليوم الخميس - أن نتانياهو يزور موسكو في وقت لاحق اليوم ، وأن الاتصال الهاتفي بين الجانبين، جاء بناء علي مبادرة من الجانب الإسرائيلي؛ عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي المقررة لموسكو

وأضاف أنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة، والأجندة الدولية، والثنائية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه سيزور موسكو اليوم الخميس للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف بحث التنسيق العسكري بين البلدين في سوريا والعلاقات الثنائية.