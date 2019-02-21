بنس يتوجه إلى كولومبيا لبحث أزمة فنزويلا الاثنين المقبل

أ ش أ

يتوجه نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس إلى بوجوتا يوم /الإثنين/ القادم فى زيارة لكولومبيا لبحث الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة فى فنزويلا.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن نائب الرئيس الأمريكى سوف يجتمع - خلال الزيارة - مع الرئيس الكولومبى ايفان دوك وعدد من زعماء أمريكا الوسطى فضلا عن العائلات الفنزويلية التى فرت إلى كولومبيا هربا من الأزمة الاقتصادية والسياسية فى فنزويلا.

على صعيد آخر، توجه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو - على رأس وفد من المشرعين المعارضين - إلى الحدود الكولومبية مع فنزويلا من أجل توزيع المساعدات الأمريكية التي وصلت هناك، في وقت أكد فيه الجيش الفنزويلي اعتزامه منع توزيع هذه المساعدات.

وكان الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو قد أعلن - في وقت سابق اليوم - إغلاق حدود بلاده مع البرازيل، واتخاذ خطوات أخرى بشأن كولومبيا .