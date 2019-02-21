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بعد 78 عاما.. البرلمان البلجيكى يبحث إلغاء معاشات "هتلر" لجنود الجيش النازى

الخميس، 21 فبراير 2019 11:03 ص
بعد 78 عاما.. البرلمان البلجيكى يبحث إلغاء معاشات "هتلر" لجنود الجيش النازى الجيش النازى
كتب محمد رضا
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بعد مضى 78 عامًا من توقيع الزعيم النازى أدولف هتلر، وتحديدًا فى العام 1941، على قانون يقضى بمنح عدد من الأشخاص الذين حاربوا فى صفوف الجيش النازى معاشات تقاعدية، لايزال 27 شخصًا فى بلجيكا يتلقون هذه المعاشات من الحكومة الألمانية.

يتلقى 27 شخصًا وورثتهم فى بلجيكا حتى يومنا هذا هذه المعاشات، التى أقرها هتلر للذين قاتلوا فى صفوف الجيش الألمانى فى فترة الحرب العالمية الثانية، وذلك حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن صحيفة ""De Morgen البلجيكية.

ويتراوح مقدار هذه المعاشات والاستحقاقات المالية من 425 إلى 1275 يورو، فى الوقت الذى تجبر فيه الحكومة الألمانية على دفع هذه المبالغ كونها الوريث القانونى وتتحمل جميع الالتزامات للحكومات السابقة، لكن حسب الصحيفة، فإن عددًا من نواب البرلمان البلجيكى طالبوا بحل هذه المسألة والتوقف عن دفع هذه المعاشات، حيث أكد النواب أن خزينة الدولة لم تتلق أى مكاسب ضريبية من هذه المعونات.

يذكر أنه فى عام 2016، تحدثت قناة "RTL" التلفزيونية الألمانية، عن تقديم الحكومة الألمانية لمثل هذه المعاشات لعدد من سكان بلجيكا الذين قاتلوا فى صفوف النازيين، لكن تم التحفظ عن ذكر الأسماء والمبالغ المدفوعة.

 


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