بعد ضبط عاطل بـ1200 قرص بالبساتين.. تعرف على شروط تخفيف عقوبة إتجار المخدرات

كتب سليم على

نجح رجال مباحث قسم شرطة البساتين، فى القبض على "ثروت.س.ف" 35 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة دار السلام، مطلوب حبسه فى قضايا "مخدرات- ضرب"، وبحوزته (1200 قرص مخدر- كمية من الحشيش المخدر وزنت 20 جرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم وفقا للقانون:

قال محمد الحدق المحامى، إن المادة رقم 33 من قانون العقوبات تضمنت عقوبة جريمة الاتجار بالمواد المخدرة والتى تصل إلى الإعدام إضافة إلى غرامة مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف جنية ، ولا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة رقم 34، من قانون العقاوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

و تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات للحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة بين 200 و 5 الأف جنية مصري، إذا كانت المواد المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يقرره المعمل الجنائى.