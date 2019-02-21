برتوكول تعاون بين جامعة حلوان ونادى مستشاري هيئة النيابة الإدارية

وائل ربيعى

يوقع الدكتور ماجد نجم ، رئيس جامعة حلوان ، والمستشار عبد الله قنديل ، رئيس هيئة مستشاري النيابة الإدارية ، بروتوكول تعاون مشترك بهدف فتح باب الفرص لمستشاري النيابة الإدارية للدراسة للدراسة بالمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان وإجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التعاون التي يقوم بها المعهد، هذا الي جانب التدريب في مجالات الملكية الفكرية بشقيه الصناعي والأدبي وتقديم المعهد لبعض الإستشارات الفنية الخاصة بقضايا الملكية الفكرية.

وأوضح الدكتور ماجد نجم ، رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة تولي إهتماما كبيرا بمجال الملكية الفكرية لتحقيق الأهداف السياسية للدولة بما ينعكس علي المجتمع المحيط للجامعة لتقديم خدمات وإستشارات في مجال الملكية الفكرية بما يعود بالنفع علي المجتمع المصري، مشيرا الي أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع أجهزة الدولة بما يصب في خدمة المجتمع ، ويأتي توقيع بروتوكول التعاون بين المعهد القومي للملكية الفكرية و هيئة مستشاري النيابة الإدارية إنطلاقا من ضرورة تقديم كل ما هو جديد في العلم خاصة في مجال الملكية الفكرية ، واوضح سيادته ان توقيع المذكرة يأتي إيمانا بدور المعهد القومى للملكية الفكرية في العديد من المجالات الهامة والضرورية لرفع المستوى العلمي لمستشاري هيئة النيابة الإدارية.

ويتم توقيع فعاليات برتوكول التعاون المشترك بين جامعة حلوان ونادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق 23 فبراير 2019 بنادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل.