بدءا من الغد ولمدة 3 أعوام.. تعرف على التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول



اليوم السابع بلس

استمرارا لجهود الدولة للانتهاء من الخط الثالث من مترو الأنفاق.. تعلن محافظة الجيزة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى وقطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة والهيئة القومية لمترو الأنفاق إجراء تحويلة مرورية بشارع جامعة الدول العربية لسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء محطة "جامعة الدول العربية"، وذلك فى الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محيى الدين أبوالعز حتى دوران البرج الإدارى باتجاه ميدان لبنان.

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أن مشروع مترو الأنفاق يعد خطوة محورية فى سبيل القضاء على المشكلات المرورية التى تعانى منها الشوارع والمحاور الرئيسية بالمحافظة إلى جانب كونه نقلة حضارية تواكب سعى الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تبدأ تنفيذ التحويلات اعتبارا من صباح غدِ الجمعة الموافق 22/2/2019 ولمدة ثلاثة أعوام على أن تكون اتجاهات التحويلية المرورية المقرر إجرائها على النحو التالى: -

القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا باتجاه ميدان النصر:

الاتجاه القادم من شارع السودان الدخول يسارا باتجاه الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بعد فتحة دوران ما بعد شهاب لمسافة 50 م واستكمال السير فى الاتجاه المقابل (للقادم من ميدان النصر باتجاه شارع السودان).

القادم من ميدان النصر باتجاه شارع شهاب وشارع السودان:

السير بنفس الاتجاه ودخول منطقة التحويلة وصولاً لشارع شهاب يمينا أو الاستمرار لشارع السودان بنفس الاتجاه.

القادم من شارع محيى الدين أبوالعز باتجاه ميدان النصر:

الدخول يميناً (اتجاه إجبارى) فى الطريق البطيئ بشارع جامعة الدول العربية المتجه إلى ميدان النصر بالسير فى حارة مرورية منفصلة .

ووجه محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مختلف الجهات لنشر اللوحات الإرشادية واللجان المرورية بمحيط منطقة الأعمال لإرشاد قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات بضرورة الالتزام باتجاهات السير المحددة وتعليمات اللجان المرورية لتفادى أى ازدحام أو تكدس ولتسهيل حركة المرور.