بالصور .. انهيار جزئى بعقار وسط الأسكندرية دون إصابات

الاسكندرية جاكلين منير

تلقى حى وسط الإسكندرية، بلاغا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بتساقط أجزاء من العقار الكائن بـ 14 شارع اليعقوبي من محسن غربال محرم بك، دون وقوع إصابات.

وعلى الفور تحركت لجنة مكونة من بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط، وسامية توفيق سكرتير عام حي وسط، يرافقها المهندس محمد حامد مهندس المنطقة لمعاينة العقار المذكور، وتبين بالمعاينة سقوط جزء من سطح الدور الثالث والأخير دون حدوث إصابات.

وأشار بيان من الحى، إلى أن العقار مكون من أرضي و3 أدوارعلوية، ومشغول بالسكان، وسبق صدور قرار ترميم شامل للعقار تحت إشراف هندسي رقم 70/2006، ولم يتم تنفيذه.

وحرر الحي محضر عدم تنفيذ رقم 175 بتاريخ 27 ديسمبر 2007، وتقرر بعد سقوط اجزاء من العقار، إعادة عرضه علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.