باكستان: نرغب فى تخفيف التوتر وتطبيع الوضع مع الهند

إسلام آباد /أ ش أ/

قال وزير الإعلام الباكستانى شودرى فؤاد حسين، اليوم الأربعاء ، إن باكستان ترغب فى تخفيف التوتر وتطبيع الوضع مع الهند الذى صعدته الأخيرة إثر الهجوم على قافلة عسكرية هندية فى كشمير.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن حسين قوله للصحفيين فى إسلام آباد "إن رئيس الوزراء عمران خان عرض على الهند التعاون فى التحقيق فى الحادثة".

وأكد وزير الإعلام الباكستانى بشكل قاطع أن الشعب كله وقف إلى جانب القوات المسلحة الباكستانية للرد القوى على عدوان من جانب الهند، وقال بأن باكستان قلقة إزاء استهداف المسلمين من قبل الهنود المتطرفين فى كشمير.. مضيفا بأنه يجب على رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى أن يخوض الانتخابات العامة على أساس أدائه وليس من خلال إثارة المشاعر المعادية لباكستان بين الناخبين.