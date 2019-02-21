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انتخاب مصر لرئاسة مجلس الوزراء الأفارقة للأرصاد الجوية

الخميس، 21 فبراير 2019 01:09 م
انتخاب مصر لرئاسة مجلس الوزراء الأفارقة للأرصاد الجوية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى
كتبت رحاب نبيل
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افتتح الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزارى الإفريقى للأرصاد الجويةAMCOMET - 4)  ) الذى تستضيفه مصر هذا العام.

وخلال جلسات المؤتمر تم انتخاب الفريق يونس المصرى رئيسا لمجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية فى دورته الجديدة.

 

وأعرب وزير الطيران عن سعادته لاختيار مصر لرئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء الأفريقى بمجال الأرصاد الجوية، والتى تعكس مدى ثقة الأشقاء الأفارقة فى القدرات والخبرات المصرية فى هذا المجال .

 

 كما وجه الشكر إلى جيلبرتو كارفالهو سيلفا وزير الزراعة والبيئة بجمهورية الرأس الأخضر ورئيس الدورة السابقة للمؤتمر، على الجهود التى بذلها والإنجازات التي تحققت خلال فترة توليه رئاسة المجلس، متطلعًا إلى استكمال مسيرة العمل من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الدول الافريقية والعمل تحت مظلة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية(WMO) لتحقيق أهداف المجلس والنهوض بمجال الأرصاد الجوية.


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الأرصاد الجوية




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