انتحار عامل لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب مشاكل أسرية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أقدم عامل بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة، على الانتحار أثر تناوله مادة سامة وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب المشاكل الأسرية.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة غرب النوبارية من المستشفى العام بوصول "ا س ع" 25 سنة عامل جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب نتيجة تناول مادة سامة غير معلومة ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه .

وبسؤال شقيق المتوفى قرر بتناول شقيقه المذكور مادة سامة غير معلومة لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أُسرية بينة ووالده ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.