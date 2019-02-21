video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 02:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. محافظ البحر الأحمر يفتتح الجناح المصرى بمعرض صربيا السياحى

الخميس، 21 فبراير 2019 02:00 ص
اليوم.. محافظ البحر الأحمر يفتتح الجناح المصرى بمعرض صربيا السياحى محافظ البحر الأحمر اللواء احمد عبدالله
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

يفتتح اليوم محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله معرض صربيا السياحى، الذى تستضيفه العاصمة بلجراد ويستمر حتى 24 من الشهر الجارى، وبحضور السفير المصرى فى صربيا عمرو الجويلى، حيث تبلغ مساحة الجناح المصرى 200 متر وتعد هذه المرة الأولى التى تشارك فيها الفنادق المصرية فى مؤتمر سياحى كبير بصربيا.

أكد تامر نبيل عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر أن جهودا كبيرة بذلتها السفارة المصرية لوضع برنامج حافل على مدار أيام المعرض لإظهار المقاصد السياحية المصرية فى أبهى صورها، وتوفير لقاءات مع المسئولين الصرب وممثلى قنوات الإعلام والصحافة لضمان اكبر ترويج خلال أيام المعرض.

يتضمن جدول أعمال المؤتمر لقاءات بالمستثمرين ورجال الأعمال بصربيا، فضلا عن افتتاح مهرجان للأفلام المصرية مترجمة للغة الصربية، وكذلك إقامة ليلة مصرية تليق بسمعة السياحة لمصر ومدعو لها العديد من المسئولين الصربيين والإعلاميين ورجال السياحة بالصرب.

وتعد هذه المشاركة الأولى لفنادق البحر الأحمر فى المعرض الصربى، ويرأس الوفد المحافظ اللواء أحمد عبدالله، وتأتى فى إطار العمل على خطة الجمعية لاستهداف أسواق جديدة فى أوروبا وأسيا وأمريكا وغيرها من الأسواق لزيادة الحركة السياحية للمقاصد المصرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد المركز الدولى للتنمية الرياضية بالغردقة

صربيا

معرض صربيا

تنشيط السياحة

البحر الاحمر




لا تفوتك
متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

شاهد..حتى لا ننسى.. قتلة النائب العام.. الهارب يحيى موسى كلمة السر فى العملية

شاهد..حتى لا ننسى.. قتلة النائب العام.. الهارب يحيى موسى كلمة السر فى العملية

السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

بيان للمتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو

بيان للمتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو

وزير المالية لـ"اليوم السابع": 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية تصل مصر خلال أسبوع.. وتدخل حساب الخزانة العامة فى البنك المركزى.. محمد معيط: 400 مستثمر اكتتبوا فى الطرح وسط ثقة كبيرة باقتصاد مصر والإصلاحات

وزير المالية لـ"اليوم السابع": 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية تصل مصر خلال أسبوع.. وتدخل حساب الخزانة العامة فى البنك المركزى.. محمد معيط: 400 مستثمر اكتتبوا فى الطرح وسط ثقة كبيرة باقتصاد مصر والإصلاحات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة