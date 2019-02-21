الوساطة السودانية: مشاورات لتكوين حكومة انتقالية فى أفريقيا الوسطى خلال شهرين

الخرطوم أ ش أ

أعلنت الوساطة السودانية لمفاوضات السلام فى أفريقيا الوسطى، عن مشاورات بين رئيس أفريقيا الوسطى والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام والاتحاد الأفريقى، لتكوين حكومة انتقالية خلال الشهرين المقبلين ، وستمهد الحكومة الانتقالية حال تكوينها لإجراء انتخابات على كافة المستويات.

وقال ممثل السودان فى مفاوضات أفريقيا الوسطى، السفير عطا المنان بخيت -فى تصريح للمركز السودانى للخدمات الصحفية اليوم الأربعاء- إن الحكومة الانتقالية فى بانجى ستكون مدتها عام ونصف حيث تستكمل فترة الحكومة الحالية قبل قيام انتخابات يشارك فيها جميع أبناء أفريقيا الوسطى من الأحزاب والحركات وقوى المجتمع المدنى .

وتوقع بخيت أن تدفع القوى السياسية والفصائل المسلحة برؤيتها ومقترحاتها بشأن قسمة السلطة والثروة وإدماج القوات فى جيش وطنى واحد.

وأفاد بأن شعب أفريقيا الوسطى متفائل بمرحلة جديدة بعد أن تحقق السلام على أرض الواقع، ووقعت حكومة بانجى و14 من الحركات المسلحة فى أفريقيا الوسطى على اتفاق سلام فى الخرطوم، تحت رعاية الاتحاد الأفريقى وبتسهيل من الحكومة السودانية التى رعت الجولة الأخيرة من التفاوض .