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الخميس، 21 فبراير 2019 02:45 م
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النيابة تقرر التحفظ على نصف طن لحوم فاسدة بالأسكندرية

الخميس، 21 فبراير 2019 01:40 م
النيابة تقرر التحفظ على نصف طن لحوم فاسدة بالأسكندرية لحوم فاسدة- أرشيفية
الإسكندرية- أسماء على بدر
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قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، التحفظ علي نصف طن لحوم فاسدة داخل محل، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالغش التجارى.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل غير مرخص لتجارة اللحوم، كائن بدائرة قسم شرطة العطارين، لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية فاسدة.

وبمداهمة المحل تم ضبط مالكه وبتفتيشه عثر علي 633 كيلو جرام مقطعات لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

 


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