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النفط قرب ذروة 2019 وسط تخفيضات أوبك والتباطؤ الاقتصادي يكبحه

الخميس، 21 فبراير 2019 11:31 ص
النفط قرب ذروة 2019 وسط تخفيضات أوبك والتباطؤ الاقتصادي يكبحه نفط
سنغافورة (رويترز)
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وصلت أسعار النفط أعلى مستوياتها للعام 2019 اليوم الخميس، مدعومة بتخفيضات المعروض التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران، لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي حال دون صعودها أكثر.

وفي الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 57.39 دولار للبرميل، مرتفعة 23 سنتا بما يعادل 0.4 % وفق أحدث تسوية لها، وقريبة من ذروة 2019 عند 57.55 دولار المسجلة في اليوم السابق.

وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت 67.20 دولار للبرميل، بزيادة 12 سنتا أو 0.2 % عن أحدث إغلاق، وغير بعيدة عن ذروتها للعام 2019 المسجلة في اليوم السابق عند 67.38 دولار للبرميل.

وقال المحللون إن تباطؤ الاقتصاد العالمي يمنع الأسعار من تجاوز مستويات الذروة المسجلة هذا الأسبوع.

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة: "تباطؤ النمو الاقتصادي سيفضي حتما إلى ضعف في استهلاك الوقود مما يتسبب في تآكل المكاسب القوية لأسعار النفط".

 

 


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