النائب العام يستعرض توصيات ونتائج مؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط

كتب سمير حسنى - تصوير كريم عبد العزيز

دعا المستشار نبيل صادق، النائب العام، إلى تعزيز سبل وآليات التعاون الإقليمى والثنائي لمنع الممارسات الإجرامية ومكافحتها، واتخاذ ما يلزم من تدابير أكثر قدرة على مكافحة الإرهاب ودحضه، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان، ودعم سبل التعاون المشترك وتذليل العقبات التى تعترض سبل هذا التعاون بين بلدان الشرق الأوسط.

واستعرض النائب العام، فى ختام المؤتمر الإقليمى لنواب العموم، اليوم الخميس، نتائج المشاركات التى تمت فى المؤتمر، ومنها زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها، وتعزيز ودعم التعاون الدولى من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفاءة عالية تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها بغية منع وصول الأموال والدعم إلى يد الجماعات الإرهابية.

وحث المستشار نبيل صادق، الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المحكوم عليهم فى القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية أو مبدأ المعاملة بالمثل لقبول تلك الطلبات حتى لا يترتب على ذلك إيجاد ملاذٍ آمن لمرتكبى تلك الجرائم.



















































































