المقاولات المصرية تنافس على 4 مشروعات مرافق بـ 5.2 مليار جنيه بدول الخليج

كتب- عبد الحليم سالم

تنافس شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم سابقا"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام على 4 مشروعات بدول الخليج العربى ، لتوصيل مرافق وإنشاء خطوط مياه .

وقال مصدر بالشركة لـ "اليوم السابع"،إن اللواء هشام مصطفى كمال ،رئيس مجلس إدارة الشركة يولى اهتماما كبيرا بالتوسع فى المشروعات الخارجية، ترسيخا لمكانة الشركة فى دول الخليج ،ولا سيما أن لديها مشروعات قائمة فى سلطنة عمان وفى الإمارات العربية المتحدة بقيمة 8 مليارات جنيه نجح مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس فائق البنا فى الفوز بها.

وأضاف المصدر إن المشروعات التى تقدمت الشركة للحصول عليها تبلغ قيمتها نحو 5.2 مليار جنيه فى مساعيها لتجاوز أزمة السيولة التى تعانى منها .

وكانت الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة القابضة للتشييد والتعمير، كشفت عن تحقيق الشركة لأرباح بلغت نحو 55 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 ،مقارنة ب 44 مليون جنيه العام المالى 2016-2017 ، وبلغت الإيرادات مبلغ 2.6 مليار جنيه ، فيما حققت الشركة 61% من الخطة المستهدفة.