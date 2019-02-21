المرور يضبط 5522 مخالفة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة للمرور، العديد من حملاتها المرورية والإنضباطية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لرصد المخالفات.

وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24ساعة الماضية من ضبط 5522 مخالفة مرورية متنوعة، منها 3234 مخالفة تجاوز سرعات رادار، كما ضبط 27 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتأتى تلك الحملات تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور.