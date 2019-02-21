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المؤبد لكهربائى اغتصب ابنته المعاقة ذهنيا

الخميس، 21 فبراير 2019 01:59 م
المؤبد لكهربائى اغتصب ابنته المعاقة ذهنيا اغتصاب،ارشيفية
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد بتهمة اغتصاب ابنته المعاقة ذهنيا، وإلقاء رضيعها فى القمامة بعدما حملت منه سفاحا .

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من مواطن أفاد فيه بضبطه عامل أثناء القائه لفافة من القماش، فى صندوق قمامة وتبين أن بداخلها طفل رضيع.  

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن المتهم "رمضان. ع"، 31 سنة، كهربائى، ادعى أن ابنته المعاقة ذهنيا وهى التى ألقت بالطفل فى صندوق القمامة وأنها متزوجة من شخص خارج البلاد .

تبين من التحريات والتحقيقات كذب رواية المتهم، وأنه عاشر ابنته معاشرة الأزواج مستغلا اعاقتها الذهنية، وأنجب منها طفلا سفاح، وحاول التخلص منه بعد ولادته بالقائه فى صندوق القمامة .

أمرت النيابة بحبس المتهم، وإحالته لمحكمة الجنايات التى قضت بالسجن المؤبد على المتهم .

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

نبيل عمار

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فى حديث لرسول الله (صلى الله علية وسلم ) من وقع على محرم فاقتلوة وهذا  زنا بأبنتة المعاقة و  حاول قتل وليد لا ذنب لة ألا انة حفيدة وأبنة ,من بقتل قصاصا أن لم يقتل هذا الحيوان

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