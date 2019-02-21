المؤبد لعامل سرق شخصين تحت تهديد السلاح بمنيىا القمح بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عامل بـ"كافيه" بالسجن المؤبد، لاعتراضه طريق شخصين لسرقتهما تحت تهديد السلاح.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

وتعود أحداث القضية رقم 40001 لسنة 2018 جنايات مركز منيا القمح، ليوم 3 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، بلاغا من المجني عليهما "محمد.ع" 20 سنة عامل ومقيم التلين و"محمد.ج" 25 سنة عامل مقيم التلين، بقيام مجهولين باعتراض طريقهما وسرقة الدراجة البخارية منهما تحت التهديد.

وتوصلت التحريات التى قام بها النقيب أحمد بنديري، معاون مباحث منيا القمح إلي قيام"م م ع" 26 سنة عامل في كافيه ومقيم بني شبل مركز الزقازيق، وآخرين مجهولين بسرقة المجني عليهما، وتم إحالته لجنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.