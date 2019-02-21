video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

المؤبد لعامل سرق شخصين تحت تهديد السلاح بمنيىا القمح بالشرقية

الخميس، 21 فبراير 2019 11:46 ص
المؤبد لعامل سرق شخصين تحت تهديد السلاح بمنيىا القمح بالشرقية سجن- أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عامل بـ"كافيه" بالسجن المؤبد، لاعتراضه طريق شخصين لسرقتهما تحت تهديد السلاح.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

وتعود أحداث القضية رقم 40001 لسنة 2018 جنايات مركز منيا القمح، ليوم 3 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، بلاغا من المجني عليهما "محمد.ع" 20 سنة عامل ومقيم التلين و"محمد.ج" 25 سنة عامل مقيم التلين، بقيام مجهولين باعتراض طريقهما وسرقة الدراجة البخارية منهما تحت التهديد.

وتوصلت التحريات التى قام بها النقيب أحمد بنديري، معاون مباحث منيا القمح إلي قيام"م م ع" 26 سنة عامل في كافيه ومقيم بني شبل مركز الزقازيق، وآخرين مجهولين بسرقة المجني عليهما، وتم إحالته لجنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة اوراق المتهم بذبح طفل الشرقية لسرقة "توك توك" إلى فضيلة المفتي

السجن المشدد 3 سنوات لجزار والبراءة لربة منزل شرعا فى سرقة مدرسة

مباحث المرور بسوهاج تضبط 3 سيارات بحوزة مسن مبلغ بسرقتها من أسيوط

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

التلين

منيا القمح

سرقة

جنايات الزقازيق




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة