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الشيخ محمد بن زايد يتفقد جناح "الإنتاج الحربى" بمعرض "IDEX2019" بأبو ظبى

الخميس، 21 فبراير 2019 01:59 م
الشيخ محمد بن زايد يتفقد جناح "الإنتاج الحربى" بمعرض "IDEX2019" بأبو ظبى
كتب زكى القاضى
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تفقد اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض آيديكس 2019 المقام بمدينة أبو ظبى خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الحالى .

وأعرب سموه عن تقديره وإعجابه بما شاهده من معروضات عسكرية بجناح الوزارة وعلى رأسها المدرعتان  ST-100، ST-500اللتين تعدان من أحدث ما أنتجته شركات الإنتاج الحربي والمعروضتان لأول مرة فى معرض دولى عسكرى يقام خارج البلاد، كما تشارك الوزارة بنماذج للدبابة M1-A1  ودبابة النجدة M 88 A2 (هرقل)، واستمع "بن زايد" إلى عرض نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي الدكتور حسن عبد المجيد - للإمكانيات الفنية والتكنولوجية للمعروضات المشاركة بالمعرض وأشاد "بن زايد" بالتكنولوجيا المتقدمة التى وصلت إليها وزارة الإنتاج الحربي فى مجال التصنيع العسكرى والتى تعكس الطفرة الصناعية التى وصلت إليها مصر فى الفترة الأخيرة  .

ومن الجدير بالذكر أن وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد شارك فى فعاليات المعرض فى الفترة من 17- 19 فبراير الحالى، والتقى خلالها بعدد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان وممثلى عدد من الشركات العالمية المشاركة بالمعرض.

الشيخ محمد بن زايد يتفقد جناح الإنتاج الحربى (1)
 

 

الشيخ محمد بن زايد يتفقد جناح الإنتاج الحربى (2)
 

 

الشيخ محمد بن زايد يتفقد جناح الإنتاج الحربى (3)
 

 

الشيخ محمد بن زايد يتفقد جناح الإنتاج الحربى (4)
 

 


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