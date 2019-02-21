الشرطة الألمانية تعتقل رجلا وزوجته للاشتباه فى تخطيطهما لهجوم متطرف

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اعتقلت الشرطة الألمانية اليوم /الخميس/ شخصين للاشتباه فى قيامهما بالتخطيط لتنفيذ هجوم متطرف داخل البلاد.

ونقلت شبكة (ايه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدثة باسم مكتب الادعاء العام فى مدينة فرانكفورت، قولها إنها تعتقد أن هذين الشخصين وهما رجل وزوجته يحملان جنسية مزدوجة (الألمانية والمغربية) كانا فى المراحل الأولى للتخطيط لهجوم متطرف.

وأكدت المتحدثة أن الشخصين (فى السادسة والعشرين من العمر) حاولا السفر مع أولادهما عام 2016 للانضمام الى تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، غير أن السلطات التركية ألقت القبض عليهما وأعادتهما إلى ألمانيا.