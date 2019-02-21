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السيطرة على حريق لأشجار الموز دون خسائر فى الأرواح بمدينة إسنا

الخميس، 21 فبراير 2019 03:37 م
السيطرة على حريق لأشجار الموز دون خسائر فى الأرواح بمدينة إسنا جانب من الحريق
الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، في السيطرة علي حريق نشب في عدد من أشجار الموز بمدينة إسنا، دون خسائر في الأرواح أو مصابين بين الأهالي، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، بلاغ يفيد بنشوب حريق بجوار زراعات الموز بجزيرة الكيمان، وعلى الفور أمر محمد سيد سليمان رئيس المدينة، كافة أجهزته التنفيذية بالانتقال لموقع الحريق.
 
وتم إبلاغ الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، ومنع خطر الامتداد للزراعات المجاورة وتمت عملية الإخماد، وأسفر الحريق عن احتراق بعض أشجار الموز لسبب غير معروف ولا يوجد خسائر في الارواح.
 
وأمر رئيس المركز، بتشكيل لجنة على الفور من رئيس القرية والتنظيم ووحدة الشئون الاجتماعية والإدارة الزراعية المختصة، للانتقال لموقع الحريق والمعاينة وحصر التلفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 
 
 
 

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