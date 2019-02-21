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السيسى يوافق على اتفاقيتين بشأن التنمية الريفية والتعليم العالى

الخميس، 21 فبراير 2019 09:14 ص
السيسى يوافق على اتفاقيتين بشأن التنمية الريفية والتعليم العالى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 471 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.


كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 476 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

نشر القراران بالجريدة الرسمية.

 

 

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