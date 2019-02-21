السودان: واشنطن تريد المضى قدما بالمرحلة الثانية من الحوار مع الخرطوم

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قال وزير الخارجية السودانى الدكتور الدرديرى محمد أحمد، إن الوفد الأمريكى برئاسة المساعد الخاص للرئيس الأمريكى وكبير مستشاريه لأفريقيا بمجلس الأمن القومى سيريل سارتر، أكد رغبة أمريكا فى المضي قدما بالمرحلة الثانية من الحوار مع السودان.

وأضاف الوزير - فى توضيح قدمه أمام مجلس الوزراء السودانى خلال اجتماعه اليوم /الخميس/ برئاسة معتز موسى رئيس الوزراء - أن الوفد أكد رغبة الإدارة الأمريكية فى دفع الحوار بين البلدين حتى الوصول لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، والعمل على استقراره لأداء دوره فى الإقليم.

ونوه بأن الجانبين بحثا دفع الإجراءات والتحويلات البنكية بين البلدين، التى كانت من مخرجات المرحلة الأولى للحوار السودانى الأمريكى.

