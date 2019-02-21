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السفير بسام راضى: الرئيس السيسى يفتتح القمة العربية الأوروبية الأحد القادم

الخميس، 21 فبراير 2019 06:45 م
السفير بسام راضى: الرئيس السيسى يفتتح القمة العربية الأوروبية الأحد القادم السفير بسام راضى
أ ش أ
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يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى أعمال القمة العربية الأوروبية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ يوم الأحد المقبل، التى تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حالياً على الساحة الدولية ودورها المركزى فى المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.
 
وقال السفير بسام راضي ،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إنه من المنتظر أن تضم القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوي الرئاسي، سيطرحون على بساط النقاش التحديات التي تواجه الطرفين، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك ملفات النزاعات، والقضية الفلسطينية.

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