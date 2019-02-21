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السجن مدى الحياة لرئيس الأركان العسكرية السابق بالصين

الخميس، 21 فبراير 2019 09:14 ص
السجن مدى الحياة لرئيس الأركان العسكرية السابق بالصين سجن ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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قضت محكمة عسكرية صينية بالسجن مدى الحياة بحق رئيس الأركان السابق لهيئة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية فانج فنج هوى، بعد إدانته فى ثلاث جرائم تتعلق بالفساد.

وذكرت المحكمة - فى بيان اليوم اليوم - أن هوى ثبتت إدانته بشأن قبول وتقديم رشاوى، فضلا عن حيازته كمية كبيرة من الممتلكات من مصادر غير محددة.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر بحق هوى يشمل حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية مدى الحياة ومصادرة ممتلكاته الشخصية، وتحويل الأموال والممتلكات غير المشروعة المصادرة إلى خزائن الدولة.

 


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