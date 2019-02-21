السجن عامين لعاطل لإتجاره في المواد المخدرة بمركز الباجور بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى،المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن ، المستشار محمد عبد العليم رضوان حكمها بالحبس عامين لـ"إسلام ع"، عاطل لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز الباجور.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تمكن الرائد أحمد كشك رئيس مباحث مركز الباجور من ضبط "إسلام .ع"، وبحوزته كمية من المواد المخدرة وذلك قبل ترويجه على المتعاطين بدائرة مركز الباجور، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.