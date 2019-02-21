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السجن المشدد 6 سنوات لسائق متهم بالاتجار فى الهيروين بالجيزة

الخميس، 21 فبراير 2019 11:52 ص
السجن المشدد 6 سنوات لسائق متهم بالاتجار فى الهيروين بالجيزة هيروين -أرشيفية
كتب سليم على
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قضت محكمة جنايات الجيزة، وأمن الدولة العليا طوارئ، بالسجن المشدد 6 سنوات، لسائق ضبط بحوزته مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى الجيزة. 
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين شوقى، وعضوية المستشارين جاب الله محمد جاب الله وميسرة الدسوقى. 
 
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 22496 لسنة 2018 جنايات قسم الوراق، أن قسم شرطة الجيزة تلقى بلاغا يفيد قيام المتهم عادل محمد موسى، 48 سنة، سائق، بالاتجار فى المواد المخدرة، وباستصدار إذن النيابة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على سلاح نارى "فرد خرطوش" وبعمل احتياطات أمن السلاح عثر به على طلقة وباستكمال التفتيش عثر معه على طلقة، بالإضافة إلى كيس بلاستيكى يحوى بداخله عدد من اللفافات لمسحوق الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار. 
 

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