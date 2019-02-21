السجن المشدد 3 سنوات لجزار والبراءة لربة منزل شرعا فى سرقة مدرسة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة جزار بالسجن 3 سنوات، وبراءة ربة منزل شرعا في سرقة مدرسة لغة إنجليزية بالمعاش.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد وعبد الجليل مفتاح، وأمانة ممدوح زهران وأحمد رضا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمد .ع"، جزار، و"نوال .ر"، ربة منزل، تهمة الشروع في سرقة المجني عليها "مني . س" مدرسة بالمعاش"، كرها عنها بأن دلفا إلي مسكنها وما أن ظفرا بها قاما بتقييدها وشل حركتها بكابل كهربائي، فأحدثا إصابتها الموصوفة، وأشهرا في وجهها سكينا مما بث الرعب في نفسها حتي يتمكنا من الاستيلاء علي منقولاتها.