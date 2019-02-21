السبت.. الإسكان ومحافظة القاهرة تنظمان أول معرض للأعمال اليدوية بحى الأسمرات

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إنه سيتم تنظيم أول حفل فنى ومعرض للأعمال اليدوية لأهالى الأسمرات، وذلك تحت رعاية وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، السبت المقبل.

يذكر أن الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، قد وقع بروتوكول تعاون مع كلا من المهندس إسماعيل عبداللطيف إبراهيم رئيس مجلس إدارة مصنع إيتكو للأخشاب، والمهندسة عايدة أحمد فؤاد الصبان رئيس مجلس إدارة الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع.

ويقوم البنك بتقديم الدعم لتأسيس وتجهيز الوحدات السكنية للفئات الأولى بالرعاية فى أحياء الأسمرات والمحروسة، فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بمستوى حياة سكان المناطق العشوائية وما تقوم به الحكومة على مدار السنوات الماضية من وضع خطط للنهوض بالمناطق العشوائية وتحسين أحوال السكان المقيمين بها اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا وبناء على توجيهات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى.