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الزراعة: منفذ لبيع منتجات معهد تكنولوجيا الأغذية بالجيزة

الخميس، 21 فبراير 2019 02:07 م
الزراعة: منفذ لبيع منتجات معهد تكنولوجيا الأغذية بالجيزة الزراعة تفتتح منفذ لبيع منتجات معهد تكنولوجيا الاغذية بالجيزة
كتب عز النوبى
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افتتح الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، منفذ بيع منتجات معهد بحوث تكنولوجيا التغذية بشارع جامعة القاهرة  بمحافظة الجيزة، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وقالت الدكتورة إيمان سالم، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن ذلك يأتى ضمن خطة المركز لتطوير كافة المنافذ التابعة للمعهد، لطرح المنتجات الغذائية التى يتم إنتاجها من خلال الوحدات التصنيعية الموجودة بمركز البحوث الزراعية، لافتة إلى أن عمليات الإنتاج تتم  بطريقة سليمة وآمنة طبقا للمواصفات والمقايس المصرية لكل منتج، وأن عمليات الطرح تكون بسعر اقتصادى ومناسب للجمهور.

وأوضحت ايمان سالم، أن  المنتجات التى يتم تصنيعها وطرحها تتمثل في: مربات الفواكه المختلفة بحسب موسم الفاكهة، كالتين، والجزر، واللارنج، و الفراولة، فضلا عن دبس  التمر ودبس الرومان، كذلك زيت الزيتون،  والمخللات المختلفة،  ومنتجات الصويا كدقيق الصويا، وبرجر الصويا ، وخلطة طعمية بالصويا، وصوص الصويا.

وأوضحت أن هناك أيضا وحدة للمخبوزات تنتج خبز سن مدعم بالشعير، وبقسماط مدعم بالشعير، وبقمساط دقيق القمح، والفطائر، والحلويات، كذلك هناك وحدة لتصنيع منتجات الألبان كالزبادى، واللبن الرائب، والسمنة، والجبن القريش، كذلك وحدة استخلاص النباتات العطرية والطبية كماء الزهر، وماء الورد.

 

 

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