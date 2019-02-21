وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أن تلك الأسلحة الواعدة هي واقع مطلق لا يمكن الاستغناء عنه، ومن مميزاتها الرئيسة فعاليتها غير المسبوقة وسعرها المنخفض الذي يقل مئات المرات عن سعر الأسلحة التي تستهدفنا.

وأوضحت أن الاختبارات البحرية والميدانية لطوربيد (بوسيدون) النووي المسير اختتمت بنجاح، وأن صاروخ (سارمات) الواعد دخل مرحلة جديدة من اختباراته .

يشار إلى أن منظومة (بيريسفيت) الليزرية للدفاع الجوي قد تم نشرها في المواقع المحددة لها، وتم إعداد البنية التحتية اللازمة لبدء قيامها بأداء مناوبة قتالية بدءًا من 1 ديسمبر عام 2019.